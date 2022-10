Hviezda Scary Movie obeťou sexuálneho násilia: Obvinila známeho režiséra!

LOS ANGELES - Otvorila svoju trinástu komnatu! Herečka Anna Faris (45), ktorú si mnohí spájajú napríklad s komédiou Scary Movie, sa už v minulosti priznala, že sa na vlastnej koži stretla so sexuálnym obťažovaním. Meno muža s nevhodným správaním neprezradila. Až doteraz...

Anna Faris má vlastný podcast s názvom Unqualifield, kde v týchto dňoch hostila Lenu Dunham. Spoločne sa rozprávali aj o téme sexuálneho obťažovania. Blondínka priznala, že bolestnú skúsenosť má aj ona sama. Stalo sa tak počas nakrúcania filmu Moja Super Ex v roku 2006.

Podľa herečkiných slov na ňu režisér Ivan Reitman v určitom momente začal kričať. Jeho správanie ju nahnevalo, zranilo a cítila sa ponížená. „A potom ma pred celým štábom ťapol po zadku,” prezradila Anna, ktorá na daný moment nespomína vôbec v najlepšom. „Bolo to strašne čudné,” dodala.

Galéria fotiek (6) Ivan Reitman a Anna Faris

Zdroj: profimedia.sk

Dunham zaujímalo, či sa jej niekto z prítomných zastal. Avšak Faris na margo tohto incidentu už aj v minulosti povedala, že v podstate všetci zo štábu len čakali na to, ako sa ona zachová. A hoci jej to celé bolo nepríjemné, snažila sa samú seba presvedčiť, že sa vlastne nič hrozné nestalo.

Režisér Ivan Reitman sa k incidentu vyjadriť nemôže. Vo februári tohto roka totiž zomrel. Pre médiá sa však vyjadril jeden z producentov filmu. „Nebol som svedkom tohto incidentu a ani som o ňom nikdy nepočul. Ale zároveň nebudem spochybňovať Annine slová,” uviedol Gavin Polone. „Ak Anna tvrdí, že sa to stalo, tak jej verím. Ak by k tomu došlo pred mojimi očami, určite by som Ivana konfrontoval. Som smutný z toho, že Anna bola takto ponížená,” dodal.