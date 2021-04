Slávna Češka ohúrila na Oscaroch: Bola úplne na dne, ale teraz... WAU!

Oscary sú rozdané! Najlepším filmom je Zem Nomádov, Anthony Hopkins prepísal dejiny

Na topkách sme vás už informovali, že sa v nedeľu konal 93. ročník odovzdávania cien Academy Awards, známych ako Oscary. Kvôli situácii s pandémiou COVID-19 to tentokrát bolo o čosi iné, než po minulé roky. Vybraná skupina celebrít sa zišla na červenom koberci nielen v Los Angeles, ale aj v iných kútoch sveta a za dodržiavania protipandemických opatrení.

Ako už býva zvykom, pozornosť sa sústredila nielen na nominovaných jedincov a víťazov. Verejnosť s očakávaním sledovala, do čoho sa známe krásky oblečú. Na červenom koberci mala zastúpenie aj rodáčka z našich končín, a to modelka Pavlína Pořízková, ktorá pochádza z Prostějova.

Plavovláska plní stránky všetkých bulvárnych médií. Na odovzdávaní Oscarov totiž s režisérom Aaronom Sorkinom oficiálne potvrdili svoj vzťah a prvýkrát sa predviedli ako pár. Dvojica spolu randí pár mesiacov a pri pózovaní fotografom sa k sebe zamilovane túlila.

Pavlína Pořízková tvorí pár s Aaronom Sorkinom. Zdroj: SITA

Pavlína Pořízková po boku Aarona Sorkina priam žiari. Zdroj: SITA

Nielen fanúšikovia slávnej Češky sú nadšení. Pavlína má totiž za sebou mimoriadne náročné obdobie. V septembri 2019 totiž našla mŕtveho svojho manžela, hudobníka Rica Ocaska. Dvojica síce bola v rozvodovom konaní, avšak nič nenaznačovalo, že by mali medzi sebou zlé vzťahy. Pořízková sa dokonca o otca svojich dvoch detí starala, keďže sa predtým podrobil operácii.

Náhla smrť dlhoročného partnera však nebolo to jediné, s čím sa musela kráska vysporiadať. Zhruba mesiac pred smrťou totiž hudobník podpísal závet, v ktorom svoju manželku nemilosrdne vydedil. Pořízková v tom čase dokonca prišla aj o niekoľko pracovných ponúk, lebo na instagrame zverejňovala svoje fotky bez príkras a nemala problém ukázať šediny a vrásky. V súvislosti s tým kráska otvorene hovorila, že prežíva mimoriadne náročné obdobie...

Niet pochýb. že vzťah s režisérom Aaronom Sorkinom, ktorý má sošku Oscara za film Sociálna sieť, jej opäť prinavrátil chuť do života. Viacerí z jej fanúšikov sa zhodujú, že vzťah s o tri roky starším úspešným mužom by pre Pavlínu mohol byť to pravé. A spolu im to ozaj svedčí. Čo poviete?

Pavlína Pořízková a Aaron Sorkin potvrdili svoj vzťah. Zdroj: SITA