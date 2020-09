Zdrvujúca správa z Česka: Známa kráska prišla v šiestom mesiaci o bábätko... Srdcervúce slová do neba!

Necelý mesiac po svojom triumfe Natálie Kočendová (20) priznala, že pod srdcom nosí dieťatko. Potomka čakala s barberom Lukášom Vlačuhom prezývaným Laky Royal, pričom medzi jeho klientelu patria mnohé známe osobnosti, medzi nimi napríklad raper Patrik Rytmus Vrbovský. Dvojica mala po oznámení tehotenstva aj ďalší dôvod na radosť. Riaditeľka Miss Taťána Makarenko sa totiž rozhodla, že aj napriek tomu, že nastávajúca mamička porušila pravidlá súťaže, korunku ani titul jej nevezme.

Misska Natálie Kočendová prišla o bábätko Zdroj: profimedia.sk

Bohužiaľ, šťastie z očakávania synčeka sa zmenilo na obrovský smútok. Natálie totiž počas víkendu priznala, že o vytúžené dieťatko prišla, na svojom Instagrame zverejnila srdcervúci príspevok s uplakanou tvárou, pričom v rukách drží malý batôžtek, ktorý zakryla emotikonom srdiečka. „Navždy tu budeš s nami. Navždy budeš môj milovaný syn. Moja fazuľka. Takú lásku a šťastie, ako som zažívala 6 mesiacov s tebou som nikdy nezažila," napísala zdrvená kráska.

Zdroj: Instagram

Natálie Kočendová s partnerom Lukášom Zdroj: profimedia.sk

„Teraz to vystriedala neskutočná bolesť. Stratila som kúsok seba. Dala by som všetko za to, aby aby som opäť cítila tvoje kopance a po pôrode si ťa mohla zdravého vziať odmov. Si ten najkrajší chlapec. Raz sa tam hore stretneme. Milujem ťa, moja malá láska," odkázala Natálie svojmu synčekovi, ktorý, žiaľ, nedostal šancu dostať sa na svet za svojimi milujúcimi rodičmi.

K celej veci sa vyjadril aj jej partner Lukáš. Ten priaznivcom odkázal, že jeho partnerka je v poriadku a prezradil, že to po zásnubách s vidinou spoločnej rodiny nevzdajú. „Už stačilo... Ďakujeme všetkým za správy. Nestíham a nebudem odpovedať, je to nadlho. Natálka je v poriadku a to je to najdôležitejšie. Sme a budeme sa snažiť o nový zázrak," napísal na Instagram Vlačuha.

Natálii, Lukášovi aj ich najbližším vyjadrujeme úprimnú sústrasť a veľa síl.