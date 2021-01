Americká kráska (41) bude prvýkrát mamou: Lekári jej už nedávali šancu!

Bude z nich rodina! Herečka Mena Suvari mala sladkých 20 rokov, keď vo filme Americká krása zvádzala otca svojej spolužiačky. Toho stvárnil Kevin Spacey a veru, nebol sám, kto mal pri pohľade na atraktívnu blondínku hriešne myšlienky. Herečka vo februári oslávi 42. narodeniny a stále je rovnako krásna.

Mena Suvari vo filme Americká krása. Zdroj: DreamWorks Pictures

A treba dodať, že Mena je aj veľmi šťastná. Po boku tretieho manžela menom Michael Hope sa totiž pripravuje na najkrajšiu úlohu vo svojom živote. V marci mal prisť na svet ich synček, ktorému plánuju dať meno po Michaelovom mŕtvom otcovi - Christopher Alexander.

Blondínka otvorene priznáva, že lekári jej nedávali veľké šance, že raz bude tehotná. Aj napriek tomu, že sa na 40 rokov ešte necíti, hovorili jej, že vzhľadom na jej vek nebude môcť otehotnieť. „Som šťastná a je to celé divoké. Naozaj mám pocit, že to je tá najdôležitejšia vec v mojom v živote. Akoby na ničom inom nezáležalo. Všetko vo vašom živote sa zrazu zmení,” uviedla v rozhovore pre ET online Mena, ktorá svoje dieťatko plánuje priviesť na svet doma. Ako dodala, má vlastnú pôrodnú asistentku, dulu a už aj odborníčku, ktorá jej bude pomáhať po pôrode.

Že je herečka tehotná, sa dozvedela v auguste. V tom čas pracovala na novom filme a okrem únavy pociťovala aj výkyvy nálad. „Najkrajší dar od môjho lekára bolo to, keď mi po filmovaní povedal - Som rád, že ste verili svojmu telu a počúvali ho,” uviedla Suvari. „Znamená to pre mňa veľa. Strávila som veľa času pochybnosťami a emocionálnymi pádmi, keď som si myslela, že už je to za mnou. Som šťastná, že niečo tak krásne sa prihodilo aj mne,” dodala herečka, ktorá svojími slovami určite dodáva odvahu aj mnohým iným ženám.

Mena Suvari s manželom. Zdroj: Instagram