Legendárna Janžurová o láske so ženatým: Pripitá prišla k nemu domov... Takto zareagovala manželka!

O ich vzťahu sa doteraz len šepkalo, teraz ale Iva Janžurová v spolupráci s novinárom Petrom Mackom vydáva svoju novú autobiografiu, kde po prvý raz prehovorila o svojom romániku so starším kolegom.

Išlo o Josefa Bláhu. „Bol to taký celkom krátky zálet, ktorý sa odohral v čase, keď som bola v divadle sotva rok, hneď na začiatku. Pepíček bol ženatý. Už neviem, ako presne to medzi nami začalo, ale proste to zaiskrilo, v divadle sme spolu veľa hrávali,” prezradila herečka, podľa ktorej bol Bláha neuveriteľne vtipný a všetkých dokázal okúzliť. „Parodoval mnohých kolegov a kolegyne, ale láskavo, bez jedinej stopy vulgarity v slovách alebo názoroch, stále sme sa smiali a nahrávali mu na jeho vtípky,” opísala, čím si ju zrejme aj získal.

Zdroj: ČT

Dokonca bola tak zamilovaná, že mala pocit, že bez Josefa nemôže žiť. A tak sa vydala do domu, kde žil so svojou manželkou. „Pani Lušinka o nás vedela, raz som totiž prišla k nim domov s tým, že bez Pepíčka nemôžem byť. Tak ma tam nechali prespať, bola som v trochu dezorientovanom stave po značnom "požití" v divadelnom klube,” priznala Janžurová.

Asi len máloktorá žena by nechala milenku svojho muža vyspať sa u nich doma z opitosti. Ale pani Bláhová bola evidentne na nevery zvyknutá. Ku koncu života mal herec dokonca aj akúsi oficiálnu milenku, o ktorej manželka Bohumila vedela. Nepáčilo sa jej to, ale zmierila sa s tým a dokonca vraj svojmu mužovi balila veci na dovolenky s jeho mladšou známosťou.