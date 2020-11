Slávna Češka v šoku zo smrti exmanžela (†86): Zomrel v piatok 13-teho… Vôbec o tom nevedela!

Iva Janžurová a Jan Eisner sa zoznámili pri natáčaní cyklu Píseň pro Rudolfa III. Ona tam stvárňovala jednu z postáv a on stál za kamerou. Bola to veľká, no krátka láska - brali sa po dvoch mesiacoch, už po pol roku však prišiel rozchod. Aj preto známa Češka o smrti svojho exmanžela vôbec nevedela.

Dozvedela sa to až od novinárov z českého Blesku. „Vôbec neviem, že zomrel. Viete, my sme sa moc nekamarátili,“ priznala prekvapená Janžurová, ktorá po rozvode s Eisnerom už svoje áno nikomu inému nepovedala. „Takže zomrel v ten nešťastný dátum piatok trinásteho,“ zamyslela sa herečka.

Dôvodom Janžurovej zatrpknutia na manželstvo boli zrejme ťahanice okolo rozvodu. Na oficiálne ukončenie ich vzťahu si totiž dvojica musela počkať, úradom nestačilo, že ako dôvod uviedli, že sa k sebe nehodia. Aj preto potom s režisérom a hercom Stanislavom Remundom, s ktorým mala 2 deti, žila radšej nadivoko

Jan Eisner bol veľmi aktívnym človekom, no v poslednom období ho hnevalo zdravie. „Zle chodím, zle vidím, zle počujem, ale stále mám radosť zo života,“ hovoril priateľom. Zomrel v piatok 13. novembra v Českom raji na zlyhanie srdca. Dnes sa s ním rodina rozlúči v úzkom kruhu, Iva Janžurová sa pohrebu nezúčastní.