Česká herečka Janžurová v KONCOCH: PREHRATÝ boj o dom… Takto ZAREAGOVALI úrady!

V tesnej blízkosti rodinného sídla uznávanej českej herečky Ivy Janžurovej vzniká stavba, s ktorou umelkyňa nesúhlasí a je zásadne proti jej výstavbe. Jej prvorepubliková vila v Střešoviciach je dnes ohrozená aj obrovským žeriavom, ktorý tam stojí už nejaký čas. Herečka tajne dúfala v to, že sa jej podarí zachrániť svoje sídlo a zastaví developerský projekt včas. No zdá sa, že kompetentní sa rozhodli inak a ona je úplne v koncoch.

Na začiatku rodina herečky a ostatní susedia schválili na susediacom pozemku rekonštrukciu. Tá sa však mala týkať len malého domčeku v záhrade. No akosi sa to vymklo z rúk a umelkyňa sa dozvedela, že sa tam developer rozhodol postaviť úplne novú nehnuteľnosť v modernom duchu, informoval Blesk.cz

S tým však herečka zásadne nesúhlasila, a tak poprosila o pomoc svoju dcéru Theodoru Remundovú (49). Už sa zdalo, že je to na dobrej ceste, a podľa všetkého aj spomínaný žeriav mal byť odstránený. Lenže nakoniec im prišlo rozhodnutie zo stavebného úradu, že žeriav je len nástroj na výstavbu, a tak sa nič presúvať ani odstraňovať nebude a v plánovanej výstavbe sa bude pokračovať.

A tak to Iva Janžurová všetko zobrala do svojich rúk a skúsila to ísť vybaviť osobne. No veru ani to, že je známou tvárou jej nepomohlo...

„Zatlieskali mi, ale v podstate to bolo všetko. To bol všetok úspech, ktorý som obdržala,” povedala legendárna herečka, akým spôsobom na jej návštevu na úrade zareagovali. Nuž, jej veľká snaha vyšla nazmar a všetko nasvedčuje tomu, že ide o vopred prehratý boj.