Krásna herečka šokuje: Som ON!

Rozhodne najúspešnejším počinom kanadskej herečky Ellen Page bol film s názvom Juno, v ktorom stvárnila tehotnú tínedžerku. Za svoj výkon bola dokonca nominovaná na viaceré ocenenia, vrátane Oscara. Talentovaná herečka na seba pravidelne upozorňovala aj podporou LGBT komunity a v roku 2014 verejne vyhlásila, že je homosexuálka. V januári 2018 sa vydala za tanečnicu menom Emma Porter a v týchto dňoch šokuje opäť.

Ellen (dnes už Elliot) Page s manželkou. Zdroj: SITA

Sympatická brunetka totiž na sociálnych sieťach zverejnila vyhlásenie, v ktorom sa podelila o svoje tajomstvo. „Som trans, príjmam oslovenia on/oni a moje meno je Elliot. Som šťastný, že to môžem napísať, že tu môžem byť. Že som dospel do tohto štádia môjho života,” znie v úvode spomínaného vyhlásenia.

Elliot ďalej poďakoval všetkým, ktorí ho na tejto ceste podporujú. Z novej životnej etapy má veľkú radosť, ale pociťuje aj obavy. Má strach z násilia, vtipov a nenávisti. „Chcem poukázať na obe strany mince. Štatistky sú hrozné. Diskriminácia trans ľudí je častá, zákerná, krutá a má hrozne následky,” pokračoval vo svojom odkaze.

Svoje by o násilí vedela hovoriť napríklad herečka Lavrene Cox, ktorá sa narodila ako muž. Hviezda seriálu Orange is the new Black sa pred pár dňami stala obeťou útoku počas toho, ako si bola zabehať. Okrem nich prijali rodovú identitu opačného pohlavia aj bratia Laurence a Andrew Wachovski. Režisérske duo, ktoré stojí napríklad za trilógiou Matrix, už pár rokov vystupuje ako Lana a Liliy Wachovski.