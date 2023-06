Herečka po zmene pohlavia šokuje: Tajný milenecký pomer a...Och, spomienky plné bolesti!

LOS ANGELES - Má za sebou poriadne náročné chvíle! Herec Elliot Page (36), ktorý prišiel na svet ako žena, vydáva v týchto dňoch autobiografiu s názvom Pageboy. V nej otvorene prehovoril o rôznych nástrahách, ktorými si musel prejsť. Ešte ako priznaná lesbička čelil takmer znásilneniu. Zaujímavé je aj jeho rozprávanie o tajnom milostnom vzťahu so slávnou kolegyňou.

V decembri 2020 nabrala herečka Ellen Page, známa napríklad z počinov Inception, X-Men, Juno či seriálu The Umbrella Company odvahu, aby svetu priznala, že je transgender a jej nové meno je Elliot. Netrvalo dlho a podstúpila zmenu pohlavia.

Aj o tomto procese hovorí vo svojich memoároch, ktoré nesú názov Pageboy. Elliot sa rozhodol prehovoriť aj o tajnom romániku, ktorý ešte ako žena mala s kolegyňou Kate Mara. Pikantné na tom je, že tá mala v tom čase partnera - herca Maxa Minghella. Ten svojej láske, ktorá sa akoby "hľadala" tento experiment toleroval. „Nikdy som si nemyslela, že by som mohla byť zamilovaná do dvoch osôb naraz. Teraz viem, že je to možné,” tvrdila vtedy Kate, ktorá plánuje Elliota (Ellen) podporiť aj pri propagácii jeho knihy.

Galéria fotiek (3) Kate Mara prežila milostný románik s Elliotom Page ešte v čase, keď bol ženou.

Zdroj: SITA/Photo by Brent N. Clarke/Invision/AP

Čo sa týka sexuálnej orientácie, Elliot v tom čase, keď bol priznanou lesbičkou, čelil aj rôznym nechutnostiam. Istý slávny kolega sa jej totiž vyhrážal znásilnením, aby jej takto dokázal, že nie je homosexuálna. „Tvrdil mi: Nie si teplá. Niečo také neexistuje. Len sa bojíš mužov,“ zalovil v bolestných spomienkach Elliot. „Potom vo svojich vyhrážkach pritvrdil. Hovoril, že ma pretiahne, aby som si uvedomila, že nie som teplá,” dodal.

Page sa o pár dní neskôr dočkal od spomínaného herca aj ospravedlnenia. Netají sa však tým, že ho táto skúsenosť veľmi zranila.