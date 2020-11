Mladá herečka šantila vo vlnách s milencom: Prsia na úteku!

Sydney Sweeney sa môže pochváliť účinkovaním v obľúbených seriáloch Myšlienky vraha, Príbeh služobníćky, či Euphoria, alebo filme Once Upon a Time in Hollywood. Na Instagrame má 2,5 milióna followerov, ktorí sa zaujímajú nielen o jej pracovné úspechy, ale aj o jej súkromie.

Svojho času sa špekulovalo, že má blízky vzťah so speváčkou Halsey. Paparazzi zábery ale dokazujú, že to nie je celkom tak. Sexi blondínku nafotili v spoločnosti svalnatého mladíka. Podľa medializovaných záberov ide o zrejme o fešáka menom Jonathan Davino. Dvojica bola prvýkrát spájaná v roku 2018.

Sydney Sweeney sa takto vrhla na fešáka, s ktorými si užíva chvíle oddychu. Zdroj: profimedia.sk

Sydney zaujala fotografov aj krivkami odetými v plavkách, z ktorých jej išli každú chvíľu vypadnúť prsia. Napokon však zostali na svojom mieste a plavovláska sa vyhla trapasu.