Mladá herečka (24) po pikantnom škandále: Sexi reklamná kampaň… Tieto PRSIA videl CELÝ SVET!

SYDNEY - Mladučká herečka Sydney Sweeney (24) síce nepatrí medzi top hviezdy filmového plátna, no pred tromi rokmi o nej písal celý svet. Na verejnosť sa totiž dostali jej úplne nahé fotky. Možno aj tento pikantný škandálik jej pomohol k väčšej popularite... Aktuálne sa totiž stala tvárou austrálskej módnej značky a nafotila sexi reklamnú kampaň. Aha, tieto prsia videl celý svet!

Sydney Sweeney sa do povedomia verejnosti dostala vďaka účinkovaniu v seriáli z dielne stanice HBO s názvom Euforia. No stránky médií po celom svete zaplnila až v roku 2019, kedy sa na verejnosť dostali jej úplne nahé fotky. Nešlo pritom o únik z konverzácie s bývalým priateľom... Ona tieto fotky zverejnila cielene. Vraj aby na toto nebezpečenstvo upozornila iné dievčatá.

No a tak, ako kedysi slávnej Kim Kardashian pomohlo k popularite domáce porno, aj Sydney Sweeney sa po tejto pikantnej foto-sérii teší väčšiemu verejnému záujmu. Najnovšie ju napríklad na spoluprácu oslovila známa austrálska módna značka. A mladá herečka sa v kampani opäť stavia do úlohy sexi ženy. Veď napokon, disponuje krivkami, ktorými by bola škoda sa nepochváliť.

Pohodlné domáce oblečenie, ale aj nohavičky a pohodlná podprsenka. Oblečenie síce nie je prvoplánovo sexi, no v kombinácii s postavou mladej herečky... Fúha, veď pozrite - tieto prsia videl pred tromi rokmi celý svet!

Galéria fotiek (9) Zdroj: Profimedia

Galéria fotiek (9) Zdroj: Profimedia

Herečkine nahé fotky spred 3 rokov nájdete vo FOTOGALÉRII