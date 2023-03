Hviezda zo seriálu Eufória len v BIKINÁCH: Plavky ako z 90. rokov, ale… TO TELO!

Galéria fotiek (8) Sydney Sweeney bude hviezdiť v novom filme.

Zdroj: Profimedia

SYDNEY - Sydney Sweeney (25) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka účinkovaniu v seriáli Eufória. No stránky médií po celom svete zaplnila až v roku 2019, kedy sa na verejnosť dostali jej úplne nahé fotky. Že disponuje dokonalými krivkami, sa teda vie už dlhšie. A čoskoro ich ukáže aj v novom filme. Paparazzi ju nafotili pri natáčaní scény na mori. Plavky mala ako z 90. rokov, ale... TO TELO!