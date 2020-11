Tri deti s tromi mužmi: Takto Menzelová utajila posledné tehotenstvo!

Keď českí novinári začali zisťovať, čo je pravdy na tom, že má Menzelová utajeného syna, sama zverejnila jeho fotografie na sieti Instagram. Z jej slov navyše vyplývalo, že otcom nebol jej zosnulý manžel, slávny režisér Jiří Menzel.

Vdova po slávnom Menzelovi: Ďalšie dieťa... Toto je jej utajovaný syn!

To by znamenalo, že má každé dieťa s iným mužom - s režisérom Jaroslavom Brabcom, s Jiřím Menzelom a egyptológom Miroslavom Bártom. „Myslím si, že nie som jediná, kto má troch otcov troch detí,” povedala Olga denníku Aha!

Zdroj: Instagram OM

Podľa fotografií sa všetci dokonca stretávali. Blondínka priznala, že to chcelo diplomaciu, ale fungovalo to. „Je to tým, že všetci muži sú výnimoční a to si nesmierne vážim,” povedala s tým, že takúto veľkú šťastnú rodinu by určite chcelo viacero ľudí.

Ako prezradila, na tretie dieťa sa Jiří Menzel mimoriadne tešil, i keď nebolo jeho. „Jirka bol prvý, kto ma hladil po brušku a úplne jasne vyhlásil, že to bude chlapec. Nemohol sa ho dočkať,” tvrdí vdova. „Keď boli s Albertom spolu, tak obaja žiarili,” dodala.

Zdroj: Instagram OM

Tehotenstvo sa Olga rozhodla utajiť. V posledných rokoch sa starala o chorého manžela a chcela všetkým dopriať pokoj a súkromie. Obliekala sa teda tak, aby na nej nič nebolo poznať a dva týždne po pôrode dokonca cielene zverejnila fotografiu v plavkách. Ako denník informoval, Albert sa narodil v auguste 2019 na Malorke.