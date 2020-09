Nebohý Menzel celý život klamal: Fakt sa za toto hanbil?!

PRAHA - Až po smrti Jiřího Menzela (†82) vyšlo najavo, že v jednej veci celý svoj život klamal. Teraz sa však už nedozvieme, či sa za to hanbil, alebo bol dôvod úplne iný...

Jiří Menzel bol uznávaným českým režisérom, no sám sa objavil v niekoľkých filmoch aj ako herec. Napríklad v snímke Rozmarné léto. A práve s ňou súvisí jeho celoživotné klamstvo.

Zdroj: FS Barrandov

V tom čase mal tesne pred tridsiatkou a vo filme chodil aj po lane. V rozhovoroch tvrdil, že ho toto umenie učil člen artistickej rodiny Třískovcov. „Začal som sa učiť povrazochodectvo a nebolo to oveľa ťažšie ako jazdiť na bicykli. S tyčou to naozaj nie je nič ťažké,” hovoril Menzel o nakrúcaní. Priamej odpovedi na otázku, či naozaj chodil po lane on, sa vždy šikovne vyhol.

No po jeho smrti sa jeho záskok rozhodol nenechať si toto tajomstvo len pre seba. „Režisér nikdy nikde nepovedal, že som ho pri nakrúcaní v úlohe Arnoštka zastupoval,” povedal nedeľnému Blesku Karel Schmied (75).

Zdroj: FS Barrandov

Zdroj: FS Barrandov

Ako prezradil, z filmového štúdia Barrandov si ho vyžiadali práve v čase, keď bol na vojenčine. A on si vďaka tomu nemusel nechať ostrihať vlasy.

„Lano bolo vo výške asi dva a pol metra. Namaskovali ma, aby som sa pánovi Menzelovi čo najviac podobal, nebolo to príliš ťažké, bol som vtedy štíhly chalan. Dokonca sme mali len jeden trikot, ktorý sme si striedali,” prezradil bývalý akrobat, ktorý novinárom ukázal aj zmluvu, podľa ktorej dostal v tom čase za túto úlohu 1890 Kčs.

Zdroj: FS Barrandov

„Neviem, prečo o mne pán režisér nikdy nehovoril. Veď to nebola žiadna hanba. Mnoho hercov má dablérov alebo kaskadérov,” uviedol Schmied.