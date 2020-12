Zimné radovánky celebritnej krásky: Pretŕča sa takmer nahá!

Kim Kardashian

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Ako inak! Hviezdy reality šou Keeping Up With The Kardashians si v uplynulých dňoch dopriali zimnú dovolenku. Slávne sestry sa spolu so svojou mamou a ratolesťami vybrali k jazeru Tahoe, kde sa ubytovali v luxusnom prázdninovom dome. Najslávnejšia zo sestier - Kim (40) sa nezabudla zvečniť aj v úsporných bikinách, ktoré zakrývali ozaj len to najnutnejšie.