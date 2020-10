Najsexi prsia šoubiznisu aj tehotenské bruško: Modelka TO vykričala do sveta celkom NAHÁ!

LOS ANGELES - Ako inak! Pre modelku Emily Ratajkowski (29) nie sú nahé alebo odváźne zábery vôbec problém. Pred objektívom bežne zhodí oblečenie a predvádza svoje krivky. Tie sa v uplynulých dňoch zaoblili. Majiteľka najkrajších pŕs šoubiznisu je totiž v radostnom očakavání. Pozrite, ako jej to s tehotenským bruškom pristane!

Herečka a modelka Emily Ratajkowski síce pohľadom na svoje božské telo poteší každého svojho followera, avšak jej srdce patrí len jedinému mužovi. A to manželovi menom Sebastian Bear-McClard, z ktorého čoskoro urobí otca. Kráska je totiž v 20. týždni tehotenstva a ich rodinka sa čoskoro rozrastie.

Asi nikoho neprekvapí, že Emily oznámila svoje tehotenstvo zábermi, na ktorých pózuje v Evinom rúchu. Spoločne s kamarátkou Lenou Dunham vytvorili video, v ktorom modelka okrem svojho tela hrdo predvádza aj zaoblené bruško.

Šťastná tehuľka zdobí i aktuálne vydanie magazínu Vogue, v rámci ktorého sa podelila o svoje pocity v špeciálnej eseji. „Netušíme, kto rastie v mojom brušku. Aká osobnosť to bude? Akému človeku budeme rodičia? Ako to zmení naše životy? Ja to úžasný a zároveň aj desivý koncept, ktorý nás robí bezmocnými,” uviedla na margo radostnej novinky Emily.

Emily Ratajkowski - tehotná a ako inak, nahá. Zdroj: Instagram