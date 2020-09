Odhalenie takmer rok po Gottovej (†80) smrti: Nesplnené želanie!

PRAHA - Už čoskoro bude mať oficiálnu premiéru dokument o živote Karla Gotta. Jedno premietanie však už prebehlo, a tak vychádzajú na povrch aj rôzne informácie zo zákulisia nakrúcania. Známy spevák chcel pred smrťou splniť želanie svojej dcéry, no bohužiaľ to už nestihol.

Na Febiofeste prebehla predpremiéra dokumentu Karel, ktorý sa oficiálne začne premietať 1. októbra, teda v deň výročia spevákovej smrti.

Zdroj: Karel Gott Agency

Film odhalil aj jedno veľké želanie, ktoré chorý Karel Gott už nestihol splniť. „Ocko, priala by som si s tebou zaspievať v New Yorku,” vyslovila pred kamerou svoje prianie jeho dcéra Charlotte. Český slávik si uvedomoval, že to nie je ľahké splniť, ale plánoval to urobiť na dcérine narodeniny.

Bohužiaľ, už sa tak nestalo. „Jediná cesta, ktorá nám nevyšla, bola do New Yorku, pretože Charlottka si priala spievať v Amerike a mal to byť pre ňu darček,” uviedla režisérka Olga Špátová.

Ako ďalej informuje denník Aha, Gottovci mali v pláne s kamerou navštíviť v USA miesta, kde Karel v minulosti spieval. „Ale to sa nám už nepodarilo kvôli jeho zdravotnému stavu,” priznala režisérka. Všetko ostatné ale vraj prebehlo tak, ako si to naplánovali. „Nečakala som, že by mohol byť Karel takto statočný aj vo chvíli, keď vedel, že jeho život skončí. Snáď to pocítia aj diváci,” povedala pre českú televíziu Špátová.