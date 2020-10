Výročie smrti Karla Gotta (†80): Už je to 1 rok… O tieto momenty Maestro prišiel!

Správa o smrti Karla Gotta obletela svet

O smrti Karla Gotta informovali všade po svete. Nemecké médiá českú legendu označili ako „Zlatý hlas z Prahy.“ Server týždenníka Die Zeit ho dokonca prirovnal k inej veľkej hviezde. „Klasický vzdelaný tenor si vyslúžil pomenovanie Sinatra Východu.“ Populárny bol Maestro aj v Rusku či susednom Rakúsku. „Legenda populárnej hudby zomrela. Gottov hlas sprevádzal prvé lásky celej povojnovej generácie,“ napísal web denníka Kurier.

Štátne pocty

Česká vláda vyhlásila na deň pohrebu zosnulého Karla Gotta štátny smútok. Posledná rozlúčka sa navyše konala so štátnymi poctami. Čiže za za prítomnosti čestnej stráže, ale bez armádneho sprievodu a vojenských pôct. Pri takomto pohrebe znie hymna a je vystavená štátna vlajka.

Vláda na mimořádném jednání schválila uspořádání státního pohřbu zesnulému Karlu Gottovi. „Samozřejmě čekáme na vyjádření rodiny, jestli si to bude přát,“ uvedl premiér @AndrejBabis. → https://t.co/3ocV4LOei0 — Úřad vlády ČR (@strakovka) October 2, 2019

Vila Karla Gotta sa zmenila na pútnicke miesto

Po Maestrovej smrti sa pred jeho vilou Nad Bertramkou začali schádzať fanúšikovia. Príjazdovú cestu doslova zaplavili horiace sviečky, kvety, či iné spomienkové predmety. Podľa portálu Echo24 dokonca nebolo vôbec jednoduché si v blízkosti tohto miesta zaobstarať čo i len sviečku, pretože boli všetky už vykúpené. Kondolenčné predmety z ulice zmizli až niekoľko dní po pohrebe.

Na verejnú rozlúčku s Karlom Gottom ľudia čakali v kilometrových radoch

Kvôli nej mnohí ľudia nocovali vonku na stoličkách zabalení v termofólii. Konala sa v piatok 11. októbra medzi 8:00 až 22:00 na Slovanskom ostrove a zúčastnilo sa ho 49 tisíc smútiacich. Tí merali cestu nielen z rôznych kútov Česka, ale aj zo Slovenska či Nemecka. Fanúšikovia stáli v rade pred Žofínom, ktorý meral niekoľko kilometrov.

O ľudí sa počas čakania staral Červený kríž, ktorý im rozlieval horúci čaj. Zaujímavosťou tiež je, že v sále bol zákaz robenia selfie fotiek. „Bolo to na prianie rodiny. Aby ľudia, ktorí sa prídu pánovi Gottovi pokloniť, aby si mohli vyfotiť, čo budú chcieť, ale aby to neboli selfie.“

Pohreb v katedrále sv. Vít, Václava a Vojtěcha na Pražskom hrade, aj žúr fanúšikov pred Bertramkou

Posledné zbohom prišli Maestrovi dať mnohé veľké mená českej a slovenskej šoubiznisovej aj politickej scény. 12. októbra 2019 o 11-tej hodine sa začala zádušná omša na Pražskom hrade, ktorá trvala hodinu a pol. Potom rakvu s pozostatkami českej legendy previezli do krematória.

MIMORIADNY ONLINE Pohreb Karla Gotta (†80): Dojemné slová Bohalovej a moment, ktorý všetkých rozplakal... Na záver zaznel Maestrov hlas!

Zatiaľ čo rodina sa s Gottom lúčila na zádušnej omši, jeho fanúšikovia sa zišli pred vilou na Bertramke a namiesto sĺz sa smiali a tancovali.

Fanúšikovia pustošia miesto posledného odpočinku

Viac ako 2 mesiace trvalo, kým dokončili hrob Karla Gotta. Hrob s výhľadom na Bertramku navrhol architekt presne podľa spevákových požiadaviek. Už pár dní po dokončení ho fanúšikovia doslova zaplavili sviečkami. Dokonca zapálené kahance vypálili do nového trávnika dieru. V okolí hrobu aj na samotnom náhrobnom kameni boli dokonca črepiny z rozbitých sviečok.

Rakovina mu zobrala milovaného člena rodiny

Osem mesiacov po smrti Karla Gotta za ním odišiel aj jeho milovaný pes a člen rodiny, fenka Stella. Zomrela na rakovinu.

Škandály najstaršej dcéry Dominiky

Tá za posledný rok narobila okolo seba toľko humbuku, že titulky českých médií zapĺňala azda každý druhý deň.

Dedičstvo - Kvôli nemu sa ozvala už pár dní po pohrebe. Hoci sa s ňou otec pred niekoľkými rokmi finančne vyrovnal a podľa dohody jej mal akýkoľvek ďalší nárok na dedičstvo zaniknúť, ona si na pomoc prizvala právnika a rozhodla sa zabojovať a napadnúť otcov závet.

Problémy s manželom - Obrovské dlhy, hrozba exekúcie a zabavenia domu, či milenka v Mexiku. To všetko má na svedomí Dominikin fínsky manžel Timo Tolkki. Toho dokonca mexická speváčka obvinila zo sexuálneho obťažovania. Gottová od neho nakoniec odišla.

Komplikácie s dokumentom - Uplynulý rok sa dokončoval dokument o Karlovi Gottovi. Mali sa v ňom objaviť aj zábery s jeho najstaršou dcérou Dominikou. Tá to ale nakoniec zatrhla. V čase natáčania zápasila so závislosťou od alkoholu a teraz sa za seba hanbí.

Konflikt s kamarátkou Šárkou - Pomocnú ruku jej po príchode do Češka podala kamarátka Šárka, u ktorej istý čas bývala, no hneď narobila kopec problémov. Napríklad zaspala so zapálenou cigaretou v ústach. Tá jej vypadla a zapálila jej nočnú košeľu. Dvojica nakoniec na seba začala hádzať špinu a prerušila kontakt.

Rozvod dcéry Lucie

V polovici júla, len pár dní po maestrových nedožitých narodeninách, prasklo tajomstvo jeho dcéry Lucie. České médiá prišli s informáciou, že kontroverzná Dominika nie je jedinou z klanu Gottových, ktorej to s manželom nevyšlo. Krach manželstva potvrdila aj Lucie, ktorá odišla od otca svojich dvoch detí Jana Kovaříka.

Blondínka so synmi Vojtěchom a Jankom zostala žiť v byte na pražských Košiřích, ktorý dostala v rámci dedičstva od svojho otca. Už v tom čase mala za svojho manžela náhradu – pár tvorí s 27-ročným Lukášom a už niekoľkokrát sa verejne vyjadrila k tomu, že ich vzťah je vážny. Čo sa týka rozvodu, manželstvo ukončili dohodou, aktuálne však ešte oficiálne rozvedení nie sú.

Vdova Ivana má koronavírus

23. septembra sa na verejnosť dostala informácia, že Ivana Gottová je pozitívna na nový koronavírus, o ktorého existencii ešte v čase Karlovho úmrtia nikto netušil. Kvôli zdravotným problémom preto musela presunúť aj plánovanú premiéru dokumentu o svojom zosnulom manželovi.

„Ivana Gottová má od 23. 9. potvrdený pozitívny test na vírus COVID-19. Nemôže sa preto zúčastniť novinárskej projekcie a tlačovej konferencie, ktorá je plánovaná na 30. 9. A pretože chce byť Ivana Gottová ohľaduplná k ostatným a neriskovať prenos vírusu na kohokoľvek ďalšieho, slávnostná premiéra filmu sa z 1. 10. odkladá na 15. 10.,“ oznámila hovorkyňa rodiny Anet Stolzová.

Dokument o Karlovi Gottovi

Ako sme už spomínali, o niekoľko dní sa na plátna dostane dokument mapujúci život Karla Gotta. Film Karel, ktorý natočila režisérka Olga Malířová Špátová, dokončili tesne pred jeho smrťou. Podľa doteraz uverejnených upútavok bude snímka zachytávať jeho minulosť, prácu, súkromie, rodinný život no i boj s akútnou leukémiou.

Z niektorých emotívnych záberov, ktoré tvorcovia pustili na verejnosť, sa do očí tisnú slzy, keďže reflektuje všetky momenty na sklonku jeho života. Premiéry, ktorá sa uskutoční 15. októbra, sa už, žiaľ, legendárny spevák nedožil.