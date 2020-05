Vypadnutá súťažiaca zo Superstar: Vôbec nejde o spev a porota... TAKÝTO je Habera!

PRAHA – Do speváckej súťaže sa prihlásila s tým, že vie spievať, a tak skúsi šťastie. Kým v súťaži krásy sa prebojovala do finálovej zostavy, tu sa jej púť skončila tesne pred bránami TOP 10. Sympatická a krásna Karin Křížová (21) sa teší, že sa dostala tak ďaleko, a predsa tvrdí, že táto šou nie je o speve a jasný názor má aj na kata Paľa Haberu (58).

Kým minulý rok sa ukázala v súťaži krásy, tento rok ju mali diváci možnosť sledovať ako nakladá so svojím talentom na spev. Cez kasting však prešla aj vďaka svojej peknej tváričke, ktorá bola porotcom povedomá. Napokon sa prebojovala až do osemnástky najlepších, no do finále to nedotiahla. Jeho brány sa jej zavreli tesne pred nosom. Karin Křížová to dotiahla do 18 najlepších. Zdroj: TV MARKÍZA

„Hlavu nevešiam, som šťastná a vďačná, aj keď som to pokazila. Bola to bomba a jazda a bol to ďalší krok k tomu byť bližšie svojmu snu. Rob, čo ťa baví a čo ťa robí lepším,“ opísala svoje pocit po vypadnutí zo šou Karin Křížová, ktorá teraz môže spievať deťom v škôlke. Jedno si však v tejto šou uvedomila. A možno, keby nepokazila posledné vystúpenie, postúpila by aj do TOP 10, lebo je zaujímavá. Už len tým, že bola v súťaži krásy. A byť zaujímavým predáva.

„Pochopila som, že v Superstar nejde o spev, ale šoubiznis, zapadnúť a stať sa jeho súčasťou. Stretla som toľko talentovaných ľudí, ktorí spievajú neskutočne, ale aj tak sa ďalej nedostali,“ vyjadrila sa v livestreame s českým Bleskom. Podľa jej tvrdení, keby sa hodnotil iba spev, mnohí by sa zrejme nedostali ani do 18-ky najlepších. Veď aj Esther Lubadiku verejnosť hanila a tvrdila, že ju nechali prejsť len preto, že je exotická, a pritom jej spev sa na niektorých vypadnutých ani nechytá.

Karin Křížová si myslí, že v Superstar nejde o spev. Zdroj: TV MARKÍZA

Plavovláska sa vyjadrila aj na adresu poroty. Paľo Habera je jej súčasťou už dlhé roky, kým ostatní členovia sa obmieňajú. Tento rok zvolili tvorcovia šou aj dvoch, ktorí mali reprezentovať hlas ľudu – Patriciu Pagáčovú a Leoša Mareša. Z pätice tých, ktorí rozhodovali o osude nádejných spevákov, je pre Karin jediným profíkom spevák kapely Team. „Keby som hodnotila porotu, tak je to rozdelené na dievčenskú, mužskú časť a kata Paľa Haberu, ten sa naozaj na nič nehrá,“ vyjadrila sa exsuperstaristka. Vyzerá to teda tak, že odborník je tam len jeden a ostatní sú akoby do počtu, aby sa mohli doberať.

Karin Křížová má jasný názor aj na porotu. Zdroj: TV MARKÍZA