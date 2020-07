Známa sexbomba sa vrhla do vody: Paparazzi FOTO nemá chybu!

Písal sa rok 2015, keď sa naplno rozbehla kariéra Charlotte McKinney. Obdarená sexi blondínka sa objavila v reklame na známu sieť rýchleho občerstvenia a jej fanúšikovska základňa sa hneď začala zväčšovať. Kráska sa dokonca môže pochváliť účinkovaním vo viacerých seriáloch a zahrala si aj v niekoľkých filmoch. Za všetky možno spomenúť film Pobrežná hliadka.

Charlotte je dobre známa aj bulvárnym fotografom. Nedávno ju zvečnili vo chvíli, keď si užívala oddych na pláži v Malibu. Herečka vyzerala v čiernych bikinách skvele. Keď však vkročila do vody, zrejme sa jej zdala studená. Aspoň to sa dá vyčítať z výrazu jej tváre. Pohľad na ňu stojí za to, čo poviete?

Charlotte McKinney na pláži neušla pozornosti paparazzov. Zdroj: profimedia.sk