Pohľad na slávnu sexbombu vyvoláva obavy: Veľké prsia a trčiace rebrá!

Charlotte McKinney (Zdroj: profimedia.sk)

MIAMI - Nepreháňa to už?! Písal sa rok 2015, keď si krásna Charlotte McKinney (30) začala raziť cestu do sveta šoubiznisu. Účinkovala vtedy v reklame, ktorá sa vysielala na SuperBowle a k modelingovým ponukám začalo postupne prichádzať aj pár hereckých. V uplynulých dňoch ju na pláži nafotili paparazzi a... Pozrite, dalo by sa jej spočítať rebrá!