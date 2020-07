Tragická smrť hviezdy (†33) seriálu Glee: Exmanžel konečne prehovoril… Slová, z ktorých mrazí!

LOS ANGELES - Začiatkom júla verejnosť šokovala informácia o záhadnom zmiznutí len 33-ročnej herečky známej zo seriálu Glee, Naye Rivery. So svojím štvorročným synom Joseym sa išla kúpať na jazero Piru, jej telo našli až po štyroch dňoch. Dva týždne po smrti svojej bývalej lásky sa k vyjadreniu odhodlal aj jej exmanžel herec Ryan Dorsey (37). Slová plné bolesti!

Celé dva týždne trvalo exmanželovi známej americkej herečky Naye Rivery, aby sa spamätal z tragédie, ktorá sa stala. Doposiaľ totiž nedokázal spracovať fakt, že jeho bývalá láska zomrela a k hrozivej udalosti sa nijak nevyjadroval. Až doteraz. Na sociálnej sieti Instagram zverejnil herečinu fotku so synom a napísal slová, z ktorých mrazí.

„Je to také nefér. Neexistuje dosť slov na to, aby opísali prázdnotu v našich srdciach. Neverím, že život bude odteraz takýto. Deň dozadu si bola vzadu v bazéne s Joseym. Neviem, čo povedať. Som vďačný za to, čo sme prežili, že sa naše cesty spojili a že máme toho najrozkošnejšieho a najmilšieho šikovného chlapčeka,“ napísal Ryan.

„Pamätám si, ako som ťa niekedy hneval neustálym nakrúcaním a fotením. Som rád, že som ťa neposlúchol, elbo takto mám stovky ak nie tisícky spomienok pre Joseyho, ktoré mu ostanú navždy. Bude vedieť, že ho jeho mama ľúbila viac než svoj život a uvidí, ako sme sa spoločne zabávali. Život dokáže byť dobrý aj zlý, no s Joseym bude o čosi lepší, pretože časť teba, ktorá je v ňom, tu bude s nami. Chýbaš nám, navždy ťa budeme ľúbiť,“ napísal zdrvený otec.

Nayu Riveru našli 13. mája mŕtvu v jazere Piru štyri dni po tom, čo zmizla. Jej štvorročného synčeka našiel majiteľ požičovne lodí samého, spiaceho v člne. Herečka tesne predtým, ako sa utopila, zachránila ešte svojho syna, ktorého dostala na palubu, jej však už na záchranu nezostalo dosť síl.