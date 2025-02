Syn (9) UTOPENEJ hviezdy (†33) z Glee: Cez maminu SMRŤ sa nedokáže preniesť... Cíti VINU!

Naya Rivera (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Začiatkom júla 2020 verejnosť šokovala informácia o záhadnom zmiznutí len 33-ročnej herečky zo seriálu Glee, Naye Rivery. Herečka sa bola kúpať so svojím 4-ročným synom na jazere Piru, no na člne našli len chlapca. Jej telo objavili až po 4 dňoch. A malý Josey sa so smrťou mamy dodnes nevyrovnal - cíti vinu, smutnú vetu opakuje stále dokola.

Herečka, ktorá v seriáli Glee stvárnila roztlieskavačku Santanu, si požičala malú loďku a spolu so 4-ročným synom sa vydala na jazero Piru. Keď však slávna Američanka v dohodnutú hodinu plavidlo nevlátila, majiteľ sa ich vydal hľadať. Na palube však našiel iba vydeseného chlapca, ktorý tvrdil, že si šli zaplávať, ale vrátil sa len on. Herečkino telo našli až po štyroch dňoch.

Od hroznej tragédie uplynulo už takmer 5 rokov, no dnes už 9-ročný Josey sa cez stratu mamy nedokáže preniesť. Za jej smrť pociťuje vinu a stále opakuje rovnakú smutnú frázu. Dvojica sa práve kúpala v jazere, keď si herečka všimla, že loďka sa vzďaľuje. Fúkal vietor, preto povedala synovi, aby plával späť k plavidlu.

Naya Rivera (Zdroj: Instagram)

„Niečo, čo hovoril stále znova a znova je, že sa snažil nájsť záchrannú vestu a že tam bolo lano, ale na lane bol veľký pavúk a on sa ho príliš bál, aby ho hodil,“ prezradil Joseyho otec Ryan s tým, že sa chlapca snaží presvedčiť, že mamina smrť nebola jeho vina. „Stále ho uisťujem: Kamarát, to lano nebolo dosť dlhé. To mu očividne stále vŕta v hlave, pretože má pocit, že ju mohol zachrániť. Myslím si, že sa zachytila do riasy alebo ju stiahol spodný prúd. Bol to len zvláštny jav,“ pokračoval Ryan.

„Zožiera ma, že musel byť svedkom jej posledných chvíľ. Povedal, že posledná vec, ktorú povedala, bolo jeho meno, a potom spadla a on ju už nevidel,“ dodal utrápený otec.

Naya Rivera a Ryan Dorsey (Zdroj: SITA/AP)