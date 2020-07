Hviezda (†33) seriálu Glee sa utopila v jazere: Príčina smrti známa... Vyjadrenie súdneho lekára!

LOS ANGELES - Presne 5 dní trvalo, kým sa záchranárom podarilo nájsť nezvestnú herečku z obľúbeného seriálu Glee. Naya Rivera (†33) sa išla člnkovať so svojím synom na jazero, no po niekoľkých hodinách našli na loďke už len chlapca. Dnes je už jasné, čo sa v osudné chvíle dialo. Toto je vyjadrenie súdneho lekára!

Pred týždňom sme na Topkách informovali o zmiznutí len 33-ročnej herečky Naye Rivera. Hviezda obľúbeného amerického seriálu Glee si v stredu dopoludnia požičala čln a so 4-ročným synom sa vydala na jazero Piru. Keď sa nevrátila v dohodnutú hodinu, majiteľ požičovne sa ich vydal hľadať.

Po asi troch hodinách našiel opustenú loď so spiacim chlapcom v záchrannej veste. Jeho mama však chýbala. Podľa šerifa si dvojica bola zaplávať v oblasti, kde je to povolené, pričom herečka na sebe nemala záchrannú vestu. Polícia pracuje s verziou, že sa plavidlo dostalo do vodného prúdu a ten ho unášal preč.

Josey pátraciemu tému prezradil, že mama ho dotlačila späť na loď, no keď sa otočil, tak len videl, ako mizne pod vodou. „Musela vynaložiť množstvo úsilia a energie, aby dostala synčeka späť na loď. Avšak už nevládala zachrániť seba,“ povedal Bill Ayub na tlačovej konferencii.

Tieto slová potvrdzuje aj súdny lekár. „Príčinou smrti je utopenie a spôsobom nehoda,“ skonštatovala kancelária súdneho lekára okresu Ventura. Tým definitívne zmietli zo stola všetky konšpirácie o tom, že by mohlo ísť o samovraždu.

Po herečkinom zmiznutí sa totiž objavili teórie, že popisom k poslednej zverejnenej fotke „Just two of us,“ narážala na rovnomennú pieseň od Eminema. V tej sa totiž spieva o matke, ktorá sa so svojím potomkom ocitne na jazere a bohužiaľ sa v ňom utopí. „Mama sa hodí do jazera,“ dala by sa preložiť jedna z viet textu. Dnes je však už jasné, že ide len o zvláštnu zhodu náhod.