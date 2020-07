Konšpiračná teória o smrti hviezdy Glee: Zrejme sa utopila v jazere, ale… Naznačila vlastnú smrť?!

Vo štvrtok sme na Topkách informovali o záhadnom zmiznutí len 33-ročnej herečky Naye Rivery. Hlavná postava obľúbeného seriálu Glee sa stratila po tom, čo si so štvorročným synčekom požičala loď a vydala sa s ňou na jazero. Po čase však na plavidle našli už len chlapčeka, ktorý povedal, že s mamou išli plávať, no vrátil sa len on.

Fanúšikovia seriálu Glee v šoku! Hviezda (33) je nezvestná: Asi sa utopila v jazere... Našli len jej syna!

Po seriálovej hviezde záchranári stále pátrajú, no rátajú s verziou, že sa utopila. V zúfalej snahe zistiť, čo sa vlastne stalo, prišli niektorí jej fanúšikovia s konšpiračnou teóriou. Tú vyvodili z popisu fotky, ktorú herečka zverejnila len chvíľu predtým, ako sa so synom Joseym vydala na jazero.

Táto fotka vyvolala konšpiračné teórie o tom, čo sa vlastne stalo. Zdroj: Instagram N.R.

K obrázku totiž napísala: „Just the twoo of us,“ čo v preklade znamená: „Len my dvaja.“ No a v tomto popise si priaznivci našli skrytý význam - rovnako sa totiž volá aj pieseň od rapera Eminema, ktorý v roku 1997 vyšiel na albume Slim Shady.

V pesničke totiž spieva o matke, ktorá sa so svojím potomkom ocitne na jezere a bohužiaľ sa v ňom aj utopí. „Mama sa hodí do jazera,“ dala by sa preložiť jedna z viet textu. „Pôsobí to ako odkaz od samovrahyne, pokiaľ to teda naozaj súvisí s Eminemovou piesňou. Spieva sa v nej totiž o páde mamy do rieky a o jej klesaní na dno. Zdá sa to celé veľmi depresívne a samovražedné,“ objavilo sa v komentároch pod fotkou.