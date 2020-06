Krásna herečka zosmiešnila slávneho Stevena Seagala: Páni, tá mu ale naložila!

Charlize Theron je talentovanou herečkou a na konte má účinkovanie v mnohých vydarných a úspešných počinoch. Blondínka stvárnila rôzne postavy, viacerí si ju však spájú s akčnými filmami. Zrejme aj preto sa jej Howard Stern pýtal, ako sa na nakrúcanie takýchto scén pripravuje.

„Na youtube pozerám rôzne videá, aby som videla ako ľudia bojujú.Vždy ale narazím na nejaké video so Seagalom. Ale to je smiešne a celé nahrané. On má neuveriteľnú nadváhu a len vráža do ľudí,” poznamenala Charlize. Tá dodala, že vôbec nemá problém sa o ňom takto vyjadrovať. Aj keď ho mnohí označujú za majstra bojových umení, ona ho tak vôbec nevníma. „Nemám problém o ňom hovoriť takéto sra*ky, lebo ani on nie je veľmi milý k ženám. Tak nech sa po*erie,” dodala kráska.

Theron narážala na viaceré obvinenia Seagala zo sexuálneho násilia a obťažovania. „Mô posledný konkurz do filmu Stevena Seagala sa uskutočnil v jeho kancelárii. Hovoril mi, aké dôležité je, aby na pľaci fungovala vzájomná chémia. Posadil ma a rozopol si zips na svojich kožených nohviciach,” šokovala Portia de Rossi, ktorá je jednou zo žien, ktoré slávneho herca obvinili.

Steven Seagal Zdroj: SITA