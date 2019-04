Slávny Steven Seagal prerazil vo filme až v 36-ke: Aha, ako vyzeral vtedy a ako sa zmenil

Steven Seagal sa narodil 10. apríla 1952 v americkom štáte Michingan. V mladosti ho zaujímala rocková hudba a bojové umenia. V dospelosti sa stal prvým cudzincom, ktorý prevádzkoval halu na vyučovanie aikida v Japonsku, kde zároveň robil inštruktora.

Neskôr sa presťahoval do Los Angeles, kde sa venoval rovnakej profesii. V roku 1987 začal pracovať na svojom prvom filme Nico (Above the Law), ktorý uzrel svetlo sveta o rok neskôr. Nasledovali ďalšie tri úspešné filmy – Ťažko ho zabiť, Muž so znakom smrti, Nemilosrdná spravodlivosť a zo Seagala sa stal právoplatný akčný hrdina.

Komerčný a divácky úspech dosiahol najmä filmom Prepadnutie v Pacifiku, kde si po jeho boku zahrala aj Erika Eleniak (Baywatch). Neskôr vzniklo aj Prepadnutie 2: Temné územie.

Seagal natočil množstvo filmov, v ktorých bol väčšinou tým jediným, kto dokázal zatočiť so zločincami. Na Chucka Norrisa síce nemá, ale aj o ňom vzniklo dosť vtipov a takzvaných meme komixov. Zahral si v snímkach ako Aljaška v plameňoch, Patriot, Vnútorný nepriateľ, Kód smrti, Machete, Ochranca spravodlivosti, Ázijská spojka...

Posledné dva menované filmy vznikli v roku 2016 – Seagal sa v tom roku objavil až v siedmich snímkach. Nezaháľa teda ani po šesťdesiatke. Na rok 2019 sú ohlásené dva filmy, v ktorých účinkuje.