Sexi úlovok slávnej herečky (47): Pozrite, nabalila si modela!

LOS ANGELES - Opäť zamilovaná! Obľúbená herečka Charlize Theron (47) momentálne prežíva celkom priaznivé obdobie. Dôvod je ten, že do jej života opäť vstúpila láska. Dôkazom sú aktuálne zábery bulvárnych fotografov.

Novým objavom krásnej Charlize Theron je model menom Alex Dimitrijevic. Dvojicu sa podarilo nafotiť bulvárnym fotografom, ako si ruka v ruke kráčajú ulicami. Ako informuje Us Weekly, zaľúbenci spolu randia niekoľko mesiacov a sú do seba ozaj zamilovaní. „Ich vzťah je ešte len v začiatkoch. Alex je ale taký uvoľnený týpek a Charlize sa to veľmi páči,” dodal dobre informovaný zdroj.

Galéria fotiek (2) Charlize Theron a Alex Dimitrijevic

Zdroj: profimedia.sk

A spokojný úsmev na herečkinej tvári je len dôkazom, že nový vzťah si naplno užíva. Kráska, ktorá je dvojnásobnou matkou, v minulosti randila napríklad so Seanom Pennom, či Stuartom Townsendom. Či Alex bude pre ňu tým pravým, ukáže až čas...