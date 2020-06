Na mladého herca sa valí špina: Nútený sex a hrozné následky!

Sexuálne škandály sa v posledných rokoch spájajú s viacerými celebritami. V uplynulých dňoch sa v médiách hovorilo napríklad o hviezde seriálu Tie roky sedemdesiate - Dannym Mastersonovi, ktorý je obvinený zo znásilnenia troch žien. Momentálne je vo väzbe a 18. septembra ho čaká súd. V prípade preukázania viny mu hrozí 45 rokov za mrežami.

Danny Masterson mal znásilniť tri ženy. Zdroj: SITA

Ktovie, či práve tento medializovný prípad mal za následok, že špina sa začala valiť aj na herca menom Ansel Elgort. Toho si verejnosť spája s filmom Na vine sú hviezdy, Baby driver, Divergencia, či Papierové mestá. Istá slečna, ktorá má na twitteri uživateľské meno Gabby tvrdí, že bola v roku 2014 jeho sexuálou obeťou.

Vtedy skoro 17-ročná slečna si s hercom začala písať prostredníctvom internetu a napokon došlo aj na osobné stretnutia. Dievčina však na ne nemá vôbec príjemné spomienky. „Ansel Elgort ma sexuálne napadol, keď som mala 17 rokov. Keď sa to stalo, namiesto toho, aby sa ma spýtal, či chcem prestať, keďže vedel, že mám sex prvýkrát, jediné slová, ktoré z neho vyšli boli - Musím do teba preniknúť. Vzlykala som od bolesti a bola som vo veľkom šoku. Mysľou som tam ani nebola. Prinútil ma myslieť si, že práve takto má sex vyzerať. Bola som taka mladá a on to dobre vedel.” znie časť z jej šokujúcich obvinení. Gabby tiež prezradila, že známy herec od nej chcel nahé fotky a sex v trojke s jej kamarátkou.

„Cítim sa zneužitá. Aj po rokoch mám záchvaty paniky a musím chodiť na terapie,” dodala Gabby, ktorá chce takýmto spôsobom dodať odvahu iným dievčatám, ktoré sú obeťami sexuálneho násilia.

Gabby zverejnila na twitteri aj spoločnú fotku so známym hercom. Zdroj: Twitter