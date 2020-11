Desivé spomienky Viki Rákovej: Bitka každé ráno a každý večer!

25. november je Medzinárodným dňom proti násiliu páchanom na ženách. Práve vtedy každoročne začína kampaň trvajúca až do 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.

Tieto aktivity podporujú aj známe tváre, jednou z nich je Viki Ráková, ktorá má s násilím v domácnosti osobnú skúsenosť. Kedysi v Košiciach nad ňou bývala rodina s asi 5-ročným chlapčekom. „Žena bola bitá každé ráno a každý večer! Počuli sme to všetci. Báli sme sa o ňu všetci v bytovke,” uviedla Viki, ktorá mala v čase incidentu 27 rokov.

Viki Ráková je dnes už dvojnásobnou mamou. Zdroj: Instagram VR

Rozmýšľala, ako by mohla pomôcť, až raz dotyčnú ženu stretla vo výťahu. „Nemala modriny na tvári, ale jej neopísateľný smútok, beznádej a hanba v očiach,” spomína si na toto stretnutie herečka. Keď však žene naznačila, že vie, čo sa u nich deje a chcela vedieť, ako sa má, dočkala sa "klasickej" odpovede: Všetko je v poriadku.

Lenže všetci vedeli, že nie je. „V jednu nedeľu doobeda to bolo neúnosné. Každý stál pred dverami a radili sme sa, čo máme robiť, lebo sme sa báli, že ju zabije,” napísala Ráková. Zaklopali, otvoril agresor, tvrdil, že je všetko v poriadku a... ženu začal mlátiť ešte viac. Nepomohla ani privolaná polícia. Žena totiž mužom zákona tvrdila, že nič zlé sa u nich nedeje.

Zdroj: Getty Images

„Nastalo ticho. 1. deň ticho, 2. deň ticho... Znovu sme sa stretli vo výťahu. "Načo to bolo dobré?" spýtala sa ma. Na 3. deň sa odsťahovali. Možno tam, kde sú hrubšie steny,” uviedla so smútkom umelkyňa a apelovala na ženy, ktoré prežívajú podobne smutné príbehy: „Nebojte sa vypýtať si pomoc! Nie je to hanba! Aliancia žien vám pomôže!”

Ak zažívate násilie, kontaktujte Alianciu žien Slovenska:

tel: 0903 519 550

e-mail: alianciazien@alianciazien.sk