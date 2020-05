Brat vojvodkyne Kate šokoval (nielen) snúbenicu: Preboha, pozrite, čo spravil pár dní pred svadbou!

Tlupa štvornohých miláčikov, hipsterský vzhľad a hustá brada! To sú poznávacie znamenia Jamesa Middletona, z ktorého sa už o pár dní stane ženáč. Za ženu si vezme sympatickú finančnú analytičku Alizee Thevenet.

Pre ňu si pár dní pred svadbou pripravil prekvpenie, ktorým jej vyrazil dych. Alizee totiž nikdy nevidela, ako vyzerá James bez brady. „Myslím si, že je pravý čas na to, aby som jej ukázal, čo sa za nimi skrýva,” uviedol vo videu, ktoré zverejnil na instagrame brat vojvodkyne.

Middleton si priamo pred kamerou oholil tvár a dokumentoval i to, ako na túto výraznu zmenu zareaguje jeho láska. Alizee sa pri pohľade na neho veľmi smiala. „Je to veľmi divné. Dokonca aj keď ti dávam pusu, tak je to iné,” dodala. Čo na Jamesovu zmenu hovoríte vy? Pristane mu to aj bez brady?

Zdroj: Instagram

