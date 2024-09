Smutné slová brata princeznej Kate: Prehovoril o mentálnych problémoch… Chcel ukončiť svoj život!

James Middleton spoločne s manželkou na prechádzke so svojím prvorodeným dieťatkom. (Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN - Brat princeznej Kate - James Middleton (37) už čoskoro vydá svoje memoáre s názvom Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, kde prehovorí o viacerých témach. Jednou z nich sú aj jeho mentálne problémy, kvôli ktorým v minulosti uvažoval o samovražde.

Už 24. septembra pôjde do predaja kniha s názvom Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, v ktorej James Middleton otvorene prehovorí o náročnom období, ktorým si v minulosti prešiel. Ukážku z tohto diela zverejnil počas minulého týždňa Daily Mail, v ktorej brat princeznej Kate hovoril o tom, že rozmýšľal nad samovraždou.

„Život už nie je hodný žitia. Premýšľam o samovražde. Uvažujem o spôsoboch, ako zomrieť, aby som sa dostal z tejto horskej dráhy, ktorá ma dostáva na pokraj šialenosti. Cítim sa nepochopený a úplne som zlyhal," uviedol Middleton. „Som šťastný, že mám milujúcu rodinu. Všetkých som ich však odohnal. Neodpovedám na ich telefonáty a emaily. Pozvania na stretnutia nechávam bez povšimnutia. Schovávam sa za zamknutými dverami," doplnil britský podnikateľ.

„Mám čierne myšlienky. Neviem čo mám urobiť, aby som ich zastavil. Rozmýšľam, že skočím zo strechy. Kto ma nájde? Taxikár? Sused? Ak by som to urobil, mohlo by to byť brané ako tragická nehoda? Ak by si ľudia mysleli, že to bola samovražda, tak by to moja rodina brala ešte horšie," napísal Middleton.

Tieto problémy mal zrejme ešte predtým, ako sa dal dokopy so svojou manželkou Alizee, s ktorou sa spoznal v roku 2018 a počas minulého roka sa im narodil syn Indigo. V knihe totiž napísal, že jediným dôvodom, prečo svoj život neukončil, bol jeho pes. „Predstavujem si môj život bez nej. Čo by robila ona bezo mňa? Navzájom sa potrebujeme. Čo by sa s ňou stalo, ak by som zomrel? Ako dlho by čakala v byte, než by ma niekto našiel? Bola mojou spoločnosťou, nádejou, podporou. Nekonečne ma milovala," uviedol brat princeznej Kate, ktorého milovaná Ella zomrela počas minulého roka.