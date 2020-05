Gitara Kurta Cobaina v dražbe: Vaša môže byť za... Fúúú, to je ale sumička!

Kurt Cobain

Zdroj: MTV

NEW YORK - Gitaru, s ktorou v novembri 1993 odohral americký grunge-rocker Kurt Cobain a jeho skupina Nirvana legendárny koncert v rámci série MTV Unplugged v New Yorku, pôjde do dražby s vyvolávacou cenou jeden milión dolárov. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.