Vydražili sveter Kurta Cobaina: Zberateľ zaň vysolil majland!

Zástupcovia aukčného domu Julien’s Auctions očakávali, že ho predajú za desaťtisíc až dvadsaťtisíc dolárov (zhruba deväťtisíc až 18-tisíc eur). Podľa magazínu Rolling Stone sveter dala vdova po spevákovi Courtney Love nemenovanému kamarátovi na pohrebe svojho manžela. Nie je známe, kto ho dal do dražby.

Na aukcii rovnako získal nového majiteľa či majiteľku setlist, ktorý Cobain napísal na papierový tanier. Urobil tak pred koncertom, ktorý sa konal v apríli 1990 vo Washingtone. Predmet vydražili za 23-tisíc dolárov (zhruba 20-tisíc eur).

Kurt Cobain sa preslávil ako spevák a gitarista menovanej kapely Nirvana, ktorá vznikla v roku 1987 a debutovala albumom Bleach (1989). Najslávnejšiu zostavu kapely tvorili s Cobainom basgitarista Krist Novoselic a bubeník David Grohl, ktorý s formáciou nahral aj legendárny album Nevermind (1991). Štúdiovka zosadila z prvej priečky rebríčka Billboard 200 album Michaela Jacksona s názvom Dangerous (1991) a pochádzajú z nej hity ako Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, In Bloom či Polly. Nirvana má na konte tiež nahrávky ako In Utero (1993) či MTV Unplugged in New York (1994). V roku 2014 ju uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Kurt Cobain zomrel 5. apríla 1994 vo veku 27 rokov. Podľa oficiálnej verzie sa vo svojom dome v Seattli zastrelil guľovnicou.