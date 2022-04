Fanúšikovia Kurta Cobaina POZOR: Jeho ikonická modrá gitara ide do dražby, ale… Uff, to je pálka!

Galéria fotiek (2) Gitara Kurta Cobaina ide do dražby.

LOS ANGELES - Gitara, na ktorej hral americký grunge-rocker Kurt Cobain zo skupiny Nirvana v klipe piesne Smells Like Teen Spirit, pôjde do dražby. Aukčný dom Julien's Auctions očakáva, že by sa mohla vydražiť až za 800.000 dolárov. TASR správu prevzala od televízie CNN.