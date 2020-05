Seriálová herečka varila a... Preboha!

Ariel Winter, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v seriáli Moderná rodina, sa nedávno rozhodla potešiť svojho frajera tým, že mu navarí. Pokojné chvíle sa však razom zmenili na drámu. Kráska totiž krájala paradajky a vo chvíľke nepozornosti si odrezala z prsta.

„Rozprávali sme sa a zrazu sa to stalo. Bola som veľmi šokovaná,” povedala na margo toho Ariel, ktorá dodala, že rana jej silno krvácala. Dvojica sa hneď ponáhľala do nemocnice. Herečkin frajer dal odrezaný kúsok prsta do sáčku, ktorý po príchode do nemocnice odovzdal sestričke. „Ona mi ho podala a ja som si vôbec neuvedomila, čo v ňom je. Ja som ho nechtiac vyhodila do koša,” dodala herečka.

Fanúšikovia majú o herečku pochopiteľne strach. „Bolí to a nebola to vôbec sranda. Ale dobre sa o mňa postarali a som v poriadku,” uzavrela herečka, ktorú paparazzi nafotili v uliciach s obviazaným prstom.

Paparazzi nafotili Ariel Winter v uliciach. Zranený prst mala obviazaný. Zdroj: profimedia.sk