Paparazzi FOTO mladej herečky: Preboha, fakt takto išla medzi ľudí?!

Časy, keď Ariel Winter zdravila paparazzov vztýčenými prostredníkmi, sú zdá sa preč.

Zdroj: profimedia.sk

LOS ANGELES - Z objektívov si už nič nerobí! Časy, keď seriálovú herečku hnevalo, ak mala paparazzov v pätách, sú zdá sa preč. Dokazujú to zábery z uplynulé víkendu, ktoré sa bulvárnym fotografom podarilo spraviť v okolí jej bydliska. Mladá umelkyňa im ochotne pózovala a keď zbadáte, ako vyšla na ulicu... No, prekvapí vás to!