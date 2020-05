Hudobný svet v smútku: Zomrel spoluzakladateľ legendárnej skupiny!

Spolupráca Schneidera a Hüttera sa začala v roku 1968. V roku 1970 založili v Düsseldorfe slávne súkromné nahrávacie štúdio Kling-Klang-Studio, čím sa začala éra skupiny Kraftwerk.

Schneider-Esleben, syn slávneho povojnového modernistu Paula Schneidera-Eslebena, je považovaný za jedného z priekopníkov elektronickej hudby.

Podieľal sa na priekopníckych albumoch skupiny Autobahn (1974), Radio-Aktivität (1975), Trans Europa Express (1977), Die Mensch-Maschine (1978) a Tour De France (2003). Schneider-Esleben opustil skupinu na konci roku 2008. V roku 2014 dostal Grammy za celoživotné dielo.

