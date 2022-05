Kelly Osbourne je TEHOTNÁ: Svoje prvé dieťa porodí tomuto DJ-ovi!

LOS ANGELES - Bude z nich rodina! Dcéra legendárneho Ozzyho Osbourna (73) - Kelly (37) má povesť búrliváčky a rebelky. Svojich priaznivcov, ktorých má na sociálnej sieti Instagram viac ako 2 milióny, v týchto dňoch poriadne prekvapila krásnou novinkou. A to, že z nej čoskoro bude mamina.

„Viem, že posledných pár mesiacov som bola ticho, tak som si pomyslela, že by som sa s vami rada podelila o to, prečo. S nadšením vám oznamujem, že sa stanem mamou,” napísala na svojom Instagrame Kelly Osbourne, ktorá sa so svetom podelila aj o fotky, na ktorých pózuje s obrázkom z ultrazvuku.

Výstredná hviezdička ešte detaily týkajúce sa tehotenstva neprezradila. Avšak už v minulosti sa netajila tým, že túži po dieťatku. Pod spomínaným príspevkom sa hromadia gratulácie nielen od nadšených fanúšikov, ale tiež od celebritných priateľov.

Len na Valentína Kelly prezradila, že našla svojho osudového muža. A to 45-ročného DJ-a menom Sidney George Wilson, ktorý pôsobí vo formácii SlipKnoT. „Po 23 rokoch priateľstva nemôžem uveriť, ako sme skončili. Si môj najlepší priateľ, moja spriaznená duša a ja som do teba tak veľmi zamilovaná,” vyznala sa vtedy zo svojich pocitov dcéra legendárneho Ozzyho.

Táto radostná novinka určite potešila aj Ozzyho priaznivcov. V slávnej famílii sa v uplynulých týždňoch pasovali s ochorením COVID-19. Najskôr sa nakazil bývalý frontman skupiny Black Sabbath, ktorého sužuje viacero zdravotných problémov, vrátane Parkinsonovej choroby, neskôr skončila v posteli s koronavírusom jeho žena Sharon.

Rodina Osbournovcov sa rozrastie aj vďaka Kellinmu bratovi Jackovi. Tomu snúbenica Aree Gearhart v lete porodí ich prvé dieťatko. Jack má s bývalou manželkou Lisou Stelly tri dcéry.

Galéria fotiek (6) Kelly Osbourne a Sidney George Wilson sa čoskoro dočkajú spoločného potomka.

Zdroj: profimedia.sk