Laufer (80) je už 10 dní v umelom spánku: Srdce nebolo jediné... Zlyhala mu vraj aj iná životne dôležitá funkcia!

PRAHA - Cez víkend sme na Topkách informovali, že herec Josef Laufer (80) je v umelom spánku. Malo ísť o pomerne jednoduchý zákrok - operáciu kolena. Počas nej sa však známemu Čechovi zastavilo srdce a lekári museli bojovať o jeho život. No ako informujú české médií, zlyhať mu mala aj iná životne dôležitá funkcia!

Hoci Josef Laufer už 10 dní leží na koronárnej jednotke v pražskej nemocnici Na Homolke, na verejnosť sa táto informácia dostala až cez víkend. Herec bol pôvodne hospitalizovaný kvôli operácii kolena - tá sa však skomplikovala a spevákovi zlyhalo srdce. „Lekárom sa ho podarilo nahodiť, ale museli ho uviesť do umelého spánku,“ potvrdil českému Blesku zdroj.

No podľa najnovších informácií spomínaného portálu okrem srdca malo zahaprovať ešte niečo iné zo životne dôležitých funkcií. Práve preto museli Laufera uviesť do umelého spánku a napojiť na prístroje. Aktuálne má byť jeho stav stabilizovaný, no lekári ho stále nechcú prebudiť.

Hviezda z Kameňáku bojuje v nemocnici o život: Zástava srdca!

„V umelom spánku si odpočinie, mozog sa poriadne okysličí a telo sa bude snažiť nabrať ďalšiu silu k životu,“ povedal včera zdroj Blesku. „Veľmi dôležité je, že je stabilizovaný,“ zdôraznil človek z nemocnice s tým, že Laufer ešte vyhraté nemá. „Záleží na tom, ako má silný organizmus a či to zvládne mozog,“ dodal.