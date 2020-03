On jej dal košom, ona si našla iného: Sexica z Farmy má za Mateja náhradu... FOTO Ďalšia potetovaná kopa svalov!

Sexica z Farmy má za Mateja náhradu

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Na Farme pôsobili ako dokonalý párik a vyzeralo to tak, že ich vzťah bude pokračovať aj po návrate do reality. Mnohí tomu síce neverili, na istý čas však Mirka Csorbová (19) a Matej Jurkovič (41) zostali spolu. Onedlho nato však prišiel zlom, párik sa rozišiel a cez sociálne siete si vymieňali útočné odkazy. No a teraz...