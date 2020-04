Hviezda Kameňáku je tri týždne v kóme: Poškodenie mozgu?!

PRAHA – Nie je to tak dávno, čo legendárny predstaviteľ Lea Kohna z komédie Kameňák skončil v rukách lekárov. Musel podstúpiť operáciu, ktorá mala byť banálna, no skončil v bezvedomí. Josef Laufer (80) leží v pražskej Nemocnici Na Homolke v kóme už vyše troch týždňov a doktori sa obávajú toho, že môže mať poškodený mozog!

Josef Laufer je už dvadsaťštyri dní v kóme potom, ako mu operovali srdce. Mala to byť banálna operácia kvôli nedoliehaniu chlopne. Tento zákrok sa mu však môže napokon stať osudným, keďže ani po troch týždňoch sa neprebral. Lekári dokonca v jeho prípade pomaly strácajú optimizmus.

Predstaviteľ Lea Kohna leží už vyše troch týždňov v bezvedomí. Zdroj: Tv Nova

„Pepík uprostred zákroku skolaboval a po operácii sa im neprebudil z narkózy. V narkóze totiž mohlo dôjsť k poškodeniu mozgu,“ vyjadril sa zdroj pre český denník Aha! Je všeobecne známe, že pokiaľ je človek v narkóze, mozgu určitý čas trvá, kým sa z toho spamätá. Čím je osoba staršia, tým dlhšie trvá zotavenie. „K úmrtiu v narkóze či po nej síce občas dochádza, so samotnou anestéziou však v drvivej väčšine prípadov nesúvisí. Príčinou totiž býva iná pacientova diagnóza,“ povedal pre spomínaný denník anesteziológ.

To, že sa Laufer ešte stále neprebral, môže byť zapríčinené aj tým, že má za sebou už niekoľko narkóz za posledné obdobie. „Obávam sa, že Pepík prehnal tie narkózy, veď on bol inak zdravý ako rybička. Hrali sme s nadšení s Amforou futbal, veď kvôli tomu a tenisu si nechal naprávať kolená. Bol to športovec telom aj dušou,“ tvrdí Pavel Větrovec, kamarát Laufera. Ostáva len čakať, či komediálny Leo Kohn zabojuje a preberie sa alebo skutočne došlo k poškodeniu jeho mozgu.