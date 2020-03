Bond girl Olga Kurylenko porazila KORONAVÍRUS: Bez lekárov a nemocnice, teraz radí ostatným!

Presne pred týždňom sa krásna herečka podelila so svojimi fanúšikmi o znepokojujúce správy. Na sociálnej sieti priznala, že sa nakazila novým vírusom COVID-19, ktorému už žiaľ po celom svete podľahli tisícky obetí. Brunetku už týždeň trápili vysoké horúčky a únava, a preto sa nechala otestovať.

Opäť plná síl

Po dvoch týždňoch sa Olga ozvala opäť, no tentokrát už s dobrou správou. Zákerný vírus sa jej podarilo poraziť a znovu sa cíti výborne. „Jeden týždeň som sa cítila veľmi zle a väčšinu času som strávila v posteli, spala som, mala som vysoké teploty a bola som veľmi unavená. Ku koncu druhého týždňa som sa už cítila úplne v poriadku. Kašeľ takmer zmizol a i keď ráno ešte stále kašlem, cez deň sa to stratí. Cítim sa skvele!” opisuje na svojom Instagrame a vlieva tak ľuďom nádej a pozitívnu energiu.

Olga Kurylenko je už zdravá a opäť sa môže naplno venovať svojmu synovi. Zdroj: Instagram O.K.

Herečka, ktorá konečne môže tráviť vzácne chvíle so svojím synčekom, bez problémov odpovedá na zvedavé otázky svojich fanúšikov a podelila sa aj o to, ako sa s vírusom popasovala. Jej odpoveď vás však možno prekvapí. „Aké lieky mi predpísal lekár? ŽIADNE! Kázal mi užiť paracetamol v prípade, ak by som mala veľmi vysokú teplotu, alebo pociťovala veľkú bolesť. Avšak, užívala som vitamíny a doplnky stravy.” Brunetka však uvádza na pravú mieru, že vitamíny neliečia priamo chorobu, ale pomáhajú telu bojovať. Ona sama stavila na vitamíny C, E, B5, kurkumu a zinok.

Herečka Olga Kurylenko sa podelila o to, ako sa jej podarilo vírus poraziť. Zdroj: Instagram O.K.

Lepšie sa už cítia aj Tom Hanks a jeho manželka Rita Wilson. Snáď aj od tohto hollywoodskeho páru čochvíľa prídu tie najlepšie správy.

