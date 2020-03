KORONAVÍRUS Slávna speváčka na test nemala nárok: Musela si zaň zacvakať... Je POZITÍVNA!

Hudobná skupina Cascada sa u nás preslávila približne pred 13 rokmi, keď v rebríčkoch hitparád bodovala s hitmi Everytime We Touch či Evacuate the Dancefloor. Odvtedy o nemeckej elektrohudbe u nás príliš nepočuť, no vo svojej krajine stále žne úspechy.

Aktuálne však speváčka Natalie Horler púta pozornosť opäť... Bohužiaľ, nie novou piesňou. Plavovláska sa totiž pripísala na zoznam tých, ktorí sú pozitívni na nový vírus COVID-19. K tomu, aby zistila, ako na tom zdravotne je, sa musela ale dopracovať komplikovanou cestou. Testovať ju totiž odmietli!

Speváčka pociťovala viacero zo symptómov typických pre koronavírus, no keď kontaktovala krízovú linku, oznámili jej, že na test nemá nárok. Ako dôvod uviedli, že nenavštívila žiadnu rizikovú oblasť a nebola ani v kontakte so žiadnym nakazeným.

Blondínke to však nedalo a preveriť si svoj zdravotný stav chcela tak či tak. Za test si teda zaplatila 128 eur... A dobre urobila. „Môj test na koronavírus vyšiel, bohužiaľ, pozitívne,“ oznámila na sociálnej sieti. „Zvykám si na to, v mojom každodennom živote sa toho zatiaľ veľa nezmenilo,“ prihovorila sa fanúšikom.

Našťastie však chorobu zvláda dobre. „Môj prípad bude pravdepodobne miernejšieho rázu. Teraz je najdôležitejšie ochrániť tých najrizikovejších z nás. Prosím, zostaňte doma,“ vyzvala Natalie svojich fanúšikov. Tí jej zas na oplátku posielajú prostredníctvom komentárov pozitívnu energiu.