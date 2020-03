Liam Gallagher chce na jeden koncert obnoviť kapelu Oasis: Vulgárna výzva bratovi Noelovi

"Počúvaj, teraz vážne, veľa ľudí si o mne myslí, že som hajzel a ja som dobre vyzerajúci hajzel, no keď sa toto raz skončí, potrebujeme dať Oasis dokopy na jeden charitatívny koncert. Noel, no tak, potom sa môžeme vrátiť k našim úžasným sólovým kariéram," napísal. V ďalších príspevkoch vyzval aj skupiny The Smiths a The Cheeky Girls, aby sa k nim pridali a podporili spomínanú akciu.

Liam Gallagher sa preslávil ako spevák kapely Oasis, s ktorou vydal albumy Definitely Maybe (1994), (What's The Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997), Standing On The Shoulder Of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don't Believe The Truth (2005) a Dig Out Your Soul (2008). Činnosť skupiny však už od začiatku sprevádzali ostré a otvorené spory medzi ním a jeho starším bratom Noelom, ktoré napokon v auguste 2009 viedli k jej rozpadu. Noel následne založil kapelu Noel Gallagher's High Flying Birds. Liam s ostatnými členmi Oasis zas skupinu Beady Eye, ktorá stihla uviesť na trh dve štúdiovky - Different Gear, Still Speeding (2011) a BE (2013), no v októbri 2014 ukončila činnosť. Liam vydal sólovky As You Were (2017) a Why Me? Why Not. (2019).