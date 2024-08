Špekulácie sa potvrdili: Legendárna kapela Oasis ohlásila veľkolepý návrat!

Liam Gallagher (vľavo), Noel Gallagher (Zdroj: SITA)

Legendárna britská kapela si počas svojho fungovania získala množstvo fanúšikov. Ich najväčšie hity, ako sú napríklad Wonderwall, Don't Look Back In Anger, Stop Crying Your Heart Out či Champagne Supernova majú na Youtube stovky miliónov zhliadnutí a kapela sa nimi preslávila po celom svete.

Počas fungovania však boli prakticky na dennom poriadku hádky medzi Liamom a Noelom Gallagherovcami, ktorí kapelu založili. Ich spory vyvrcholil v roku 2009, kedy Noel Oasis opustil. Odvtedy to vyzeralo tak, že skupina definitívne zanikla, keďže si bratia neraz posielali ostré odkazy aj prostredníctvom médií.

V posledných dňoch sa však začali objavovať špekulácie o tom, že sa bratia dohodli, že sa kapela vráti a fanúšikom ponúknu krátke koncertné turné. To sa napokon potvrdilo počas dnešného dňa, kedy sa na oficiálnom profile na sociálnej sieti Instagram objavil príspevok, v ktorom potvrdili viacero koncertov, ktoré odohrajú vo Veľkej Británii a Írsku počas budúceho leta.