Legendárny spevák skupiny Oasis musel opäť zrušiť svadbu: Náročná operácia!

LONDÝN - Do tretice všetko dobré zatiaľ neplatí. Slávny britský spevák Liam Gallagher (50) musel kvôli zdravotným problémom odložiť svoju tretiu svadbu. So snúbenicou, s ktorou sa pozná už približne 6 rokov, si mali povedať svoje áno v Taliansku. Ich veľký deň pritom už museli preložiť počas pandémie.

S filmovou producentkou Debbie Gwyther tvoria pár už niekoľko rokov. Svoju lásku sa rozhodli spečatiť svadbou, ktorá sa mala uskutočniť v roku 2020. Tento rok však celý svet doslova zastavila pandémia koronavírusu a tak museli svoju svadbu odložiť.

Ich druhý svadobný pokus mal nastať počas posledného mesiaca. Ani tentokrát to však dvojici nevyšlo, pretože boli nútení svoju svadbu zrušiť. Gallagher musel podstúpiť operáciu bedrového kĺbu, z ktorej sa nestihol naplno zotaviť.

„Svadba mala byť minulý mesiac. Pár týždňov predtým sa však rozhodli, že ju odložia. Liam sa stále zotavuje z operácie a počas svojej svadby chce byť v top forme, keďže je to to už tretíkrát. Ich svadba sa nakoniec zmenila na dovolenku, na ktorej boli aj ich deti a súrodenci. Noel sa tam samozrejme neobjavil. Obe rodiny teraz hľadajú nový dátum," povedal zdroj pre The Sun. Vojnová sekera medzi Liamom a Noelom tak zrejme stále nie je zakopaná.

Pre Liama pôjde už o tretiu svadbu. Medzi rokmi 1997 a 2000 bola jeho manželkou Patsy Kensit a v roku 2008 povedal áno speváčke Nicole Appleton. Ich vzťah však skončil v roku 2014 po tom, ako ju podviedol s novinárkou Lizou Ghorbani.