Nečakaná „hrozba“ v SuperStar: Pôrod v priamom prenose?!

Speváčka Monika Bagárová prežíva najšťastnejšie obdobie svojho života. Po tom, čo sa sama pred 10 rokmi zúčastnila SuperStar, teraz sa stala porotkyňou po boku obávaného kata Paľa Haberu. Okrem toho koncom minulého roka oznámila, že je tehotná.

A okolo svojho zmeneného stavu nerobí žiadne tajnosti. Sama fanúšikom prezradila, že čaká dievčatko. Najnovšie dokonca prehovorila aj o termíne pôrodu. S tým však môže prísť „malý” problém. „Predstavte si, že by to malo vyjsť takmer presne – skončí SuperStar a ja porodím. To je neskutočné. Samozrejme, je to plus, mínus 14 dní, to nikto neovplyvní. Takže buď porodím v práci v priamom prenose, alebo to všetko klapne a počká to až na koniec,” prezradila brunetka pre Blesk.

Zdroj: Instagram.com/bagarovamonika

Mladá speváčka čaká bábätko so zápasníkom Makmudom Muradovom. „Dozvedel sa to po svojom prvom zápase v UFC. Dostal škatuľku, v nej bol dudlík a keď ho uvidel, hneď mu to došlo. Bol nadšený, mal dve výhry v jeden deň,” povedala Bagárová, ktorá uviedla, že dieťatko bolo plánované.