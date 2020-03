Veronika Husárová vyvetrala manžela, sexi Javorčeková priateľa a... TÁTO ukázala podprsenku!

Akcia plná krásnych dám.

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA – Na nábreží Dunaja v stredu večer predstavila Jana Brisudová svoje nové sochy. Na vernisáž Art in the kitchen, kde predstavila svoje nové sochy z bronzu, sa prišli pozrieť známe tváre. Nechýbala Veronika Vagner Husárová, ktorá to mala celé pod palcom, a sprevádzal ju jej manžel. Partnera vyvetrala aj krásna Lucia Javorčeková. Denisa Mendrejová síce prišla sama, no za to poriadne sexi!