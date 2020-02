Princ Harry skončil na prestížnej klinike: Problémy kvôli agresívnemu rodinnému génu!

LONDÝN - Gény, ktoré dostaneme do vienka, si nevyberáme, a je jedno, či sme obyčajní ľudia, alebo nám v žilách koluje modrá krv. Bojovať s prírodou sa nedávno rozhodol aj princ Harry (35). Pomôcť by mu mali na jednej z najlepších kliník sveta.

Na kliniku v Londýnskom Mayfair sa podľa informácií britského magazínu The Sun on Sunday obrátil princ Harry. Ten sa údajne rozhodol pustiť do boja s rednúcimi vlasmi. Podstúpiť mal procedúru, ktorá by mala podporiť rast vlasov a zabrániť ich ďalšiemu úbytku. Klinika patrí k svetovej špičke a môže sa pochváliť naozaj vyberanou klientelou. Jej služby využívajú členovia kráľovských rodín, herci či atléti.

V minulosti sem údajne zavítala dokonca i Harryho zákonitá polovička Meghan Markle (38), aby svojim vlasom pred svadbou dodala iskru. A možno práve ona presvedčila svojho manžela, aby s návštevou neotáľal. „Množstvo mojich klientov prichádza práve kvôli nátlaku zo strany ich partneriek, ktoré by radšej nechodili s plešatým mužom,” prezradil chirurg Asim Shahmalak, ktorý sa špecializuje práve na transplantácie vlasov.

Vlasy na hlave princa Harryho rapídne ubúdajú. Pomôcť mu má vyhlásená klinika. Zdroj: SITA

Podľa neho sa princove problémy s úbytkom vlasov v poslednom čase dramaticky zhoršili. Prílišné starosti však nie sú jedinou príčinou Harryho upadajúcej koruny krásy. Môžu za to gény, ktoré, ako sa zdá, sa v kráľovskej rodine dedia už niekoľko generácií. Začalo to princom Filipom, ktorý nevďačný gén odovzdal princovi Charlesovi a podobne pochodili aj jeho synovia, princovia William a Harry.

Princ William bojuje s rovnakým problémom ako jeho brat. Zdroj: SITA

„Harryho plešatosť sa vyvíjala pomalšie, ale teraz rýchlo dobieha svojho brata, hlavne v oblasti vrchnej časti hlavy. Jeho lysina sa za posledné dva roky zväčšila dvojnásobne a, bohužiaľ, plešatosť naberá na obrátkach. Stráca vlasy podobným tempom ako princ William vo svojich dvadsiatych rokoch. Gén straty vlasov v rodine Windsorovcov je extrémne agresívny,” vysvetľuje doktor Shahmalak.

Nevďačný gén Zdroj: Facebook The Royal Family/Chris Jackson

Ktovie, či si moderná medicína s týmto kráľovským problémom nakoniec poradí a či sa s podobným problémom v budúcnosti budú musieť pasovať aj princovia George a Archie.